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Gazinoda 'hesap' nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Gazinoda 'hesap' nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

10.02.2022 19:17
Gazinoda 'hesap' nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde bir gazinoda hesap nedeniyle çıkan kavgada, işletme sahibi Mehmet Ali Tosun (34) bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde bir gazinoda hesap nedeniyle çıkan kavgada, işletme sahibi Mehmet Ali Tosun (34) bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından Tosun'u bıçakladığı ileri sürülen Hüseyin T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi'nde bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre gazinoya eğlenmeye giden Hüseyin T. (35) ile işletmeci Mehmet Ali Tosun arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Gazinonun önünde de devam eden tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Tosun, aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Tosun'u bıçakladığı ileri sürülen Hüseyin T.'nin de aralarında bulunduğu kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Ali Tosun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gazinoda 'hesap' nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazinoda 'hesap' nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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