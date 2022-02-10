Üye Girişi
Gazinodaki eğlence cinayetle bitti - Son Dakika

Gazinodaki eğlence cinayetle bitti

10.02.2022 15:29
Gazinodaki eğlence cinayetle bitti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gazinodan çıkan iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gazinodan çıkan iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Acıpayam ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 34 yaşındaki Mehmet Ali Tosun, dün gece saatlerinde eğlenmek için gazinoya gitti. Burada Mehmet Ali Tosun ile karşı masada oturan 4 kişilik grup arasında henüz belirlenmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışmada, mekanın dışarısına taşarak yerini kavgaya bıraktı. Yaşanan arbedede defalarca bıçaklanan Mehmet Ali Tosun, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Ali Tosun'u Acıpayam Devlet Hastanesi'ne sevk eti. Mehmet Ali Tosun, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tosun'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500

Ali Tosun, Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazinodaki eğlence cinayetle bitti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:20 Tuğba Özerk, canlı yayında fenalaştı! En son Tosuncuk paralarıyla gündeme gelmişti
15:19 Haluk Levent'ten Yemek Sepeti işçilerine baklavalı destek: Nerede bir grev varsa oraya giderim
15:16 Kıbrıs'ta suikaste kurban giden Halil Falyalı köyünde toprağa verildi
15:09 Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler!
15:04 Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı!
15:03 Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 15:36:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gazinodaki eğlence cinayetle bitti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement