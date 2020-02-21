Gazinonun önünde çıkan kavgada silahlar konuştu - Son Dakika
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Gazinonun önünde çıkan kavgada silahlar konuştu

6 saat önce

Eskişehir'de bir gazinonun önünde çıkan silahlı kavganın firari 5 şüphelisi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Gazinonun önünde çıkan kavgada silahlar konuştu, System.String[]

Eskişehir'de bir gazinonun önünde çıkan silahlı kavganın firari 5 şüphelisi yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Kanlıpınar mevkindeki bir gazinonun önünde dün gece saat 03.45 sıralarında yaşandı. Gazino çalışanları ile bir grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda B.T. (38) isimli şahıs açılan ateşle ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin bölgeye intikaliyle olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı şahıs Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Ardından polis ekipleri, firar eden şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışmalara başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ile birlikte Özel Harekat Şube Müdürlüğü destekli ekiplerce operasyon başlatıldı. Ekipler düzenlenen operasyonla Şarhöyük, Fevziçakmak ve Zafer mahallelerinde şüphelilere ait adreslere girerek T.T. (48), S.A. (41), T.V.A.D. (33), F.G. (24) ve B.T. (38) isimli şahısları gözaltına alındı. Ayrıca ikametlerde yapılan aramalarda 3 adet pompalı av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet bıçak ve çok sayıda av fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
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