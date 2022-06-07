Gazintep'te tırın altında kalan 14 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazintep'te tırın altında kalan 14 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti

07.06.2022 13:33

Gaziantep'te ağabeyiyle elektrikli motosiklet üzerinde seyahat eden 14 yaşındaki Yusuf Kılıç, yaşanan trafik kazasında tırın altında kaldı. Yaşanan feci kazada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ağabeyi hafif yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Gaziantep'te Küsget Sanayi Sitesi istikametinden Gazikent istikametine seyir halinde olan Bilal Kılıç idaresindeki elektrikli motosiklete arkadan hızla gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklet tırın altına girdi. Kaza sırasında motosiklet üzerinde bulunan sürücü Bilal Kılıç yol kenarına savrulurken, arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Yusuf Kılıç ise tırın altında kaldı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın altında kalan 14 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ağabey Bilal Kılıç ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Yusuf Kılıç'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin teslim edilmesi sırasında küçük çocuğun yakınları feryat ederek göz yaşı dökmesi yürekleri dağladı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Feci kaza sonrası ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Yusuf Kılıç, Motosiklet, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazintep'te tırın altında kalan 14 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazintep'te tırın altında kalan 14 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti - Son Dakika
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