Gaziosmanapaşa'da depremden hasar gören bina boşaltıldı
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Gaziosmanapaşa'da depremden hasar gören bina boşaltıldıİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Gaziosmanpaşa'daki bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:06 Kaynak: İHA
Gaziosmanapaşa'da depremden hasar gören bina boşaltıldı
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Gaziosmanpaşa'daki bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Binada yaşayanlar tahliye edilirken çevrede güvenlik önlemi alındı.
İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem ve artçıları nedeniyle Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bir binada çatlaklar oluştu. Depremi hisseden vatandaşlar hemen sokağa dökülerek durumu yetkililere haber verdi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrilen binada yaşayanlar tahliye edildi.
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