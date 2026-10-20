Savcı bizzat istedi! Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe için tahliye talebi - Son Dakika
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Savcı bizzat istedi! Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe için tahliye talebi

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Savcı bizzat istedi! Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe için tahliye talebi
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Yaklaşık 16,5 aydır tutuklu yargılanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe davasında savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, Bahçetepe’nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isterken; "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarından beraatini talep etti. Mahkeme nihai kararını 27 Ekim’de açıklayacak.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında Haziran 2025'ten bu yana tutuklu bulunan CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin davasında yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık, iddianamedeki 3 suçlamadan 2'si için yeterli delil bulunmadığını belirtti.

SAVCIDAN “HÜKÜMLE BİRLİKTE TAHLİYE” TALEBİ

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcılık, 4 Mayıs ve 7 Eylül 2024 tarihli iki ayrı rüşvet iddiasına ilişkin mütalaasını sundu. Mütalaada Bahçetepe’nin “rüşvet alma” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. “Haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarından ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati talep edildi. Savcılık, Bahçetepe’nin tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak hükümle birlikte tahliyesini istedi.

Mütalaada, Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe ile kayınpederi Aziz Lal’in de “aklama” suçundan beraati talep edildi.

AKTAŞ İÇİN CEZASIZLIK TALEBİ

Savcılık, Aziz İhsan Aktaş’ın iki ayrı “rüşvet verme” suçundan cezalandırılmasını istedi. Ancak Aktaş’ın eylemlerini soruşturma başlamadan önce bildirdiği gerekçesiyle hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını ve ceza verilmemesini talep etti.

Gürkan Dölekli ile Özer Ayık’ın “rüşvet verme”, Erdal Celal Aksoy’un “rüşvet alma”, Baki Aydöner ile Seza Büyükçulha’nın ise “rüşvete aracılık etme” suçlarından cezalandırılması istendi.

“300 BİN DOLAR” İDDİASI

Dosyadaki iddialara göre Aziz İhsan Aktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden kazı izni alınması karşılığında Özer Ayık aracılığıyla Bahçetepe’ye 300 bin dolar verildiğini öne sürdü.

Bahçetepe ise suçlamaları reddederek Aktaş’ı tanımadığını söyledi. Söz konusu kazı izninin belediye meclisi ve ilgili komisyonların oybirliğiyle verildiğini savunan Bahçetepe, rüşvet iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.

Savcı bizzat istedi! Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe için tahliye talebi

İDDİANAMEDE 24 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2026'da hazırladığı iddianamede Bahçetepe hakkında “rüşvet”, “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarından 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bahçetepe, 31 Mayıs 2025'te Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 kişi arasında yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç örgütü lideri” olarak nitelendirilen ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren Aktaş’ın beyanları üzerine 27 şüpheli hakkında “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltı kararı vermişti.

Bahçetepe, 4 Haziran 2025'te Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile birlikte tutuklanmıştı.

Savcı bizzat istedi! Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe için tahliye talebi

ANA DAVADA KARAR ÇIKMIŞTI

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına ilişkin 200 sanıklı ana dava 24 Ağustos 2026'da karara bağlanmıştı. Aktaş, ana davada rüşvet suçlamalarından etkin pişmanlık kapsamında ceza almamış, “örgüt kurma” suçundan beraat etmiş, “ihaleye fesat karıştırma” suçundan ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, Bahçetepe davasındaki kararını 27 Ekim’deki duruşmada açıklayacak.

Gaziosmanpaşa BelediyesiHakan BahçetepeGaziosmanpaşaMahkemeSon Dakika

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