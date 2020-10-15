Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta'dan "BERU" açıklaması - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta'dan "BERU" açıklaması

Başkan Usta, "Yasaklamanın oyunla ya da dili ile kesinlikle alakası yoktur"

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İBB Şehir Tiyatrolarının Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde sergileyeceği 'BERU' isimli Kürtçe oyunun yasaklanmasıyla ilgili konuştu. Usta, "Yasaklamanın sahnelenecek oyunla ya da oyunun dili ile kesinlikle bir alakası yoktur. PKK terör örgütü propagandası ihtimali gerekçesiyle oyun yasaklanmıştır" dedi.

İBB Şehir Tiyatrolarının Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde sergileyeceği 'BERU' isimli Kürtçe tiyatro oyununun oynanmasına Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından izin verilmemişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından yasaklanan oyunla ilgili "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız "BERU" tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer vermişti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da konuyla ilgili İBB Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Usta, yasağın oyun ve ya diliyle ilgili olmadığına dikkat çekti.

"Oyunla ya da oyunun dili ile ilgili kesinlikle bir alakası yoktur"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Çok açık bir şekilde ifade etmek gerekirse buradaki yasaklamanın sahnelenecek olan oyunla ya da oyunun dili ile ilgili kesinlikle bir alakası yoktur. Söz konusu oyunun yasaklanmasında vesile olan durumun Mezopotamya Kültür Merkezi adı altındaki organizasyon yapısından kaynaklı PKK terör örgütü propagandası yapılabilmesi ihtimali gerekçesiyle oyun yasaklanmıştır. Çünkü söz konusu Mezopotamya Kültür Merkezi'nin daha önce benzer şekildeki oyunlarının yasaklı halde olduğu ve bu kurumun geçmişinde PKK ile çok ilişikte olduğuna şahit olunabilmektedir.

Tiyatronun hepimizin önemsediği, kültür ve sanatta değer verdiği bir ihtiyaç olduğunu bir kenara koyarsak, bölgemizde sadece Gaziosmanpaşa halkının değil İstanbul'un birçok yerinden insanımızın gelip izlediği ve iftiharla savunduğumuz bir tiyatro sahnesinin bu şekilde karalanmasını Gaziosmanpaşa halkı olarak da yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum. Büyük bir çoğunluğunun Boşnak nüfus ağırlıklı olduğu bir şehirde farklı algılamalar gerçekten halkımızı üzmüştür" dedi.

"Mezopotamya Kültür Merkezi tescilli bir PKK örgütü provakatörü"

Oyunun yasaklanmasının diliyle ilgisi olmadığına dikkat çeken Başkan Usta, "Şu sorunun Büyükşehir Belediyemiz cevabını vermesi gerekir. Kendi ülkesinde bir yandan sanatçı almaya yönelik teklifler getirirken, bir yandan da 150'ye yakın oyunun atıl vaziyette belki pandemi süresi vesilesiyle kenarda tutulması ihtimali de düşünüldüğünde; özel hizmetlerle tercih edilen bu Mezopotamya Kültür Merkezi'nin irdelenmesi ve irdelendiği zaman da bu yapının terörle intisaplı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Hem geçmişteki yasaklanan ve yargıya intikal eden durumlardan hem de internetteki kurumla ilgili ifadelerden açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Gaziosmanpaşa Tiyatro Sahnesi'nde dün yasaklanmış olan oyunun, sadece PKK terör örgütü propagandası yapması gerekçesiyle bir yasaklama olduğunu, kesinlikle Kürtçe, Arapça, İngilizce, Türkçe, Boşnakça veya herhangi bir dille sahnelenmesiyle bir alakası olmadığını belirtmek istiyoruz. Oyunun içeriğinde de belki bu anlamda zarar verici unsurlarında bulunmadığını ama organizasyonu gerçekleştiren Mezopotamya Kültür Merkezi'nin tescilli bir PKK örgütü provakatörü olduğunu da belirtmek istiyoruz" dedi.