Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü Türkiye 3'üncüsü oldu

6 saat önce

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü, 387 takımın mücadele ettiği Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamlayarak büyük başarıya imza attı.

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü Türkiye 3'üncüsü oldu, System.String[]

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü, 387 takımın mücadele ettiği Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamlayarak büyük başarıya imza attı.


Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası'na 49 ilden 387 takım ve bin 780 sporcu katıldı. Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Kıyasıya mücadelelerin ardından Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü genel klasmanı üçüncü sırada tamamlamayı başardı. Şampiyonada Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü, Sabri Doğan Başer, Burak Arslan, Emin Aksoy'dan oluşan takımla Ümit Genç Erkekler kategorisinde birinci oldu. Yusuf Kara, Yavuz Selim Oruç, Ahmet Hakan Bolat'tan oluşan Büyük Erkekler Takımı ikinci, Şule Azra Akbulut, Gözde Daniş ve Zehra Kaya'dan oluşan Ümit Genç Bayan Takım ise üçüncü oldu. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, Kartepe, Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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