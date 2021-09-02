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Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinden üniversite başarısı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinden üniversite başarısı

02.09.2021 14:46
Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinden üniversite başarısı, System.String[]

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde hazırlanan öğrenciler, üniversite hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde hazırlanan öğrenciler, üniversite hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi, Gaziosmanpaşalı gençlerin üniversite yolunda destekçisi olmayı sürdürüyor. 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde aldıkları eğitimlerle hazırlanan 5 öğrenciden 4'ü hedefledikleri üniversitelere yerleşme başarısı gösterdi. Öğrencilerin tıp, hukuk, mimarlık, ilahiyat ve eğitim fakülteleri gibi gözde bölümlere yerleşmesi sevinç yaşattı.

"Göz doktoru olmak istiyorum"

Tıp Fakültesini kazanan gençlik merkezi öğrencisi Sayit Reha Kaba, "8 yaşından beri soranlara doktor olmak istediğimi söylüyorum. Özellikle göz doktoru olmak istiyorum. Sonuçlar ilk açıklandığında bir, iki saat ağladım. Çok garip bir duygu. Beklediğim bir şey değildi sınavı kazanmak. İstediğim yere gelmek ve bu kursun sayesinde başarıya ulaşmak çok tarif edilebilir bir duygu değil. Gençlik merkezinde bir sürü denemeye girme ve kontrol etme imkanım oldu. Her zaman düzenli çalışmamda kurs kesinlikle bana yardımcı oldu. Rehberlik hocamız sağ olsun bana uygun bir program ayarladı ve çalışmalarımı sürdürdüm. Bundan sonra da amacımın üzerinde devam edeceğim inşallah" diye konuştu.

"Çok güzel bir çalışma sergiledik"

Hukuk fakültesine yerleşen Kader Ekin, "Sosyal medyada gençlik merkezimizin üniversiteye hazırlık kurslarını gördüm. Buraya gençlik merkezine kayıt oldum. Kursa başladıktan sonra her hafta deneme sınavlarımız oldu. Gayet iyi denemeleri vardı ve soru anlamında da bence birçok öğrencinin ufkunu açabilecek sorularla karşılaştık. Ders çalışırken diğer yandan sosyal aktivitelerimi eksik etmedim. Buradaki hocalarla birlikte eğitimimize devam ettik ve çok güzel bir çalışma sergiledik. Bize bu imkanları sunan Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta'ya ve çok değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinden üniversite başarısı
Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinden üniversite başarısı
Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinden üniversite başarısı
Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinden üniversite başarısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Üniversite, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinden üniversite başarısı - Son Dakika


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