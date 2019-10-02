Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa belediyesi'ne protesto
Son Dakika Güncel Haber

Gaziosmanpaşa belediyesi'ne protesto

8 dakika önce

GAZİOSMANPAŞA Belediyesi önünde toplanan bir grup, kentsel dönüşüm kapsamında kendilerine ödenmesi gereken kira bedellerinin yatırılmadığını gerekçesiyle eylem yaptı.

Gaziosmanpaşa belediyesi'ne protesto, System.String[]

GAZİOSMANPAŞA Belediyesi önünde toplanan bir grup, kentsel dönüşüm kapsamında kendilerine ödenmesi gereken kira bedellerinin yatırılmadığını gerekçesiyle eylem yaptı.

Gaziosmanpaşa Belediye binası önünde toplanan onlarca kişi, kentsel dönüşüm kapsamında belediye tarafından kendilerine ödenmesi gereken kira bedelinin son aylarda yatırılmadığı öne sürdü. Grup belediye yönetimine tepki gösterdi. Polis ekipleri belediye önüne gelerek güvenlik önlemi aldı, taraflar arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

Eylemcilerden biri, "Evlerimiz yıkıldı, taşındık, kiralarımız ödenmiyor. Kiralarımız ödenmeyince biz de ev sahibine ödeme yapamıyoruz. Buradaki herkes ev sahipleriyle sorun yaşıyor, zor durumdalar" dedi. Aynı eylemci, "Bu akşam belediyeye girmek isteyen bazı insanlara yumruk atıldı. Bazen parça parça ödeme yapıyorlar, bazen de hiç yapmıyorlar. Mağduriyetimiz giderilsin artık" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı
Adnan Oktar'dan kadın sanıklara: Bütün kadınlara aşığım. Ancak bu Allah aşkı Netflix logolu USB'lerle kurum bilgisayarlarını ele geçiriyorlar Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:13:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa belediyesi'ne protesto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]