Gaziosmanpaşa Belediyesi yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediyesi yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesi yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı

13 dakika önce

Gaziosmanpaşa Belediyesi Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesine verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyerek, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı, System.String[]

Gaziosmanpaşa Belediyesi Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesine verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyerek, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı. Günlük 100 adet olarak üretilecek maskelerin üretiminde 3D yazıcılar kullanılacak.


Gaziosmanpaşa belediyesi ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı. Sağlık çalışanlarını virüsten korunmak için en önemli ihtiyaçlarından olan siperlik maskeler, Gaziosmanpaşa Gençlik merkezindeki 3D yazıcılar ile üretiliyor. Yüz koruyucu siperlik maskeler ücretsiz olarak, ilçedeki sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanlarına verilecek.


"Belediyemize de bu anlamda teşekkür ediyoruz"


Maske üretiminin yapıldığı gençlik merkezinde incelemelerde bulunan, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Yılmaz "Bu süreçte kamu kurumlarının, belediyelerin katkısı gerçekten çok önemli. Burada üretilen materyaller bizim arkadaşların acil servislerde, yoğun bakımlarda numune alınan birimlerde vesaire önemli. Hastayla yüz yüze geldiğimiz yerlerde doğal olarak hasta öksürebilir, aksırabilir. Buradan alesollar yayılabilir. Bunlar için hem yüzü, gözü, ağız içini, enfeksiyon buralardan bulaşıyor biliyorsunuz, buralar için önemli bir koruyucu bariyer oluşturuyor. Bunların hastanelerimize dağıtılması, önemli anlamda sağlık çalışanlarımız için koruyuculuk oluşturacaktır. Belediyemize de bu anlamda teşekkür ediyoruz" dedi.


"Paranoyaya dönüştürmeyelim ama tedbiri de asla elden bırakmayalım"


Yılmaz vatandaşlara yapılan uyarıları yinelerken " Sağlık bakanlığımızın bu konudaki politikası gerçekten, aslında biz bütün dünyadaki tecrübeleri göz önüne alarak Türkiye'de bir takım önlemler öneriler gündeme getiriliyor. Burada sokak izolasyonu önemli. Çıkmak zorunda olanlar mutlaka dış ortamlarda maskelerini takmalı. Herhangi bir kuruma gittiğimiz zaman hastanelerimize veya başka bir kamu kurumuna gittiğimizde mutlaka maskelerimizi ve koruyucu siperliklerimizi takalım. Paranoyaya dönüştürmeyelim ama tedbiri de asla elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.


"Günde ortalama 100 adet siperlik üretiyoruz"


Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nde kodlama eğitimi veren bilişim teknolojileri öğretmeni Soner Çörekçi ise üretim süreci ve proje ile ilgili olarak "Başkanımız Hasan Tahsin Usta'nın talimatıyla bilgi evlerindeki 3 boyutlu yazıcılarımızı sağlık çalışanlarımıza destek amaçlı kullanmak istedik. Bu kapsamda 3 boyutlu maske üretimi yapıyoruz, sağlık çalışanlarımız için siperlik üretiyoruz. Günde ortalama 100 adet siperlik üretiyoruz. 24 saat çalışma esasına dayanarak. 3 boyutlu maskemizin plastik kısmı bu şekilde buna bir asetat yardımıyla siperlik yapmış oluyoruz. Maskelerin üzerinde "sağlık çalışanlarımız sizi seviyoruz" yazıyor. Sağlık çalışanlarımız bizler için büyük bir fedakarlık yapmakta. Biz de onlara bu kapsamda destek vermek için onlara moral olsun diye böyle bir yazı yazdık. Gaziosmanpaşa belediyesi bu süreçte bize çok katkı sağladı, her türlü desteği verdiler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:13 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle yasak olmasına rağmen sahilde yürüyüş yaptı Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan "4T" kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı Sağlık çalışanı kaldığı otelden 10 gündür göremediği ailesine seslendi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı         
14:10
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı         
13:57
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu         
13:46
Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı         
13:44
Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı         
13:29
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı         
13:24
İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı         
13:09
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde         
13:07
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var         
13:00
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm         
12:57
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var         
12:53
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı         
12:45
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti         
12:41
Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi         
12:32
8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin 8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin         
12:27
Türkiye, Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı         
12:24
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti         
12:14
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz         
12:01
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı         
11:52
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi         
11:49
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi         
11:36
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi         
11:33
96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et 96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et         
11:29
Buse'yi karantina da durduramadı! Eşinin doğum gününü kızları ile evinde kutladı Buse'yi karantina da durduramadı! Eşinin doğum gününü kızları ile evinde kutladı         
11:29
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
11:12
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı         
11:11
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek         
10:57
Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu         
10:57
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var         
10:56
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 14:27:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziosmanpaşa Belediyesi yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]