Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor

08.01.2021 21:38
Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor, System.String[]

Covid-19 salgınına karşı ilk günden bu yana üst düzey önlemler alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları ile maske, mesafe, temizlik ve HES kodu denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Covid-19 salgınına karşı ilk günden bu yana üst düzey önlemler alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları ile maske, mesafe, temizlik ve HES kodu denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor. 7/24 hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bin 452 cadde ve sokak, 11 pazar yeri ile meydanları kapsayan yıkama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bin 750 adet çöp konteyneri de rutin olarak ilaçlanıp, dezenfekte ediliyor.

Gaziosmanpaşa'da kamu hizmet binaları ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu cami, park, toplu taşıma araçları, otobüs ve taksi durakları gibi ortak kullanım alanlarında düzenli olarak ilaçlama çalışması yapılıyor. Süreç boyunca İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halinde olan belediye ekipleri, korona virüs testi pozitif olan vatandaşların binalarını ilaçlayıp dezenfekte ediyor.

Pazar yerleri ve işletmeler kontrol altında

İlçedeki 11 semt pazarında sıkı tedbirler uygulayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlar noktalarında kontroller gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra esnafta HES kodu sorgulaması yapan ekipler, tezgah arasında mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyulması konularında denetimler gerçekleştiriyor. Pazar yerlerinde vatandaşa ve esnaflara bilgilendirici anonslar yapılıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, gıda satış noktaları olmak üzere ilçe genelindeki işletmelerde maske, mesafe, temizlik ve HES kodu kontrollerini sürdürüyor.

Filyasyon çalışmalarına tam destek

İlçe Sağlık Müdürlüğünün filyasyon çalışmalarına 20 araç ve 20 personel ile destek veren Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, pozitif vakalara en kısa sürede ulaşılması ve salgının kontrol altında tutulması için saha çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, korona virüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlıkçıları da bu süreçte yalnız bırakmıyor. İlçedeki sağlık çalışanları için binlerce siperlik ve yüz maskesi üretip, kapılarına kadar ulaştıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, hastanelere götürdüğü ikramlarla da sağlıkçılara moral ve destek veriyor.

Yüzbinlerce maske dağıtıldı

Korona virüs salgınının yayılımını engellemek için zorunlu hale getirilen maske kullanımı konusunda harekete geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi, yüzbinlerce maske üretip, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. İlçedeki meydanlar, pazar yerleri, muhtarlıklar gibi birçok noktada süreç başından bu yana toplam 800 bin adet maske dağıtımı yapıldı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 27 aile sağlığı merkezi, 81 cami, 16 muhtarlık, hastaneler ve sınav dönemlerinde okullara dezenfektan standı yerleştirdi.

Vatandaşlara sosyal destekler

Covid-19 salgınının sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu süreçte vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine 40 bin koli erzak dağıtımı gerçekleştiren belediye ekipleri, her gün 800 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirmeye devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında ise sağlık ve emniyet mensupları ile görevi başında olan çalışanlara Mobil Büfe aracılığıyla sıcak çorba ve çay ikramı yapılıyor.

Öğrencilere uzaktan eğitim

Yüz yüze eğitime verilen bu dönemde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına Gaziosmanpaşa Belediyesi, bilgi evleri, gençlik merkezi ve sanat akademisinde online eğitime geçti. Bu kapsamda lise ve üniversite hazırlık öğrencileri ile sanat eğitimi öğrencilere canlı derslerle uzaktan eğitimler veriliyor. Belediyenin internet sitesinde düzenlenen online LGS ve YKS deneme sınavları ile öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kendilerini ölçmesi ve değerlendirmesi sağlanıyor.

Online söyleşiler, konserler, etkinlikler ile vatandaşlar moral buluyor

Covid-19 salgınına karşı önemli bir tedbir uygulaması olan sosyal izolasyonu sağlamak ve vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor. Her ay gerçekleştirilen Farika Sohbetleri'nde ünlü konuklar sosyal medya canlı yayınlarında Gaziosmanpaşalıların evlerine konuk olurken, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi de online canlı konserler düzenliyor. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi sosyal medya hesaplarından düzenlediği ödüllü yarışmalar ve etkinliklerle bu süreçte vatandaşlara moral veriyor.

Pandemi döneminde online psikolojik danışmanlık

Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma Merkezi tarafından ücretsiz olarak verilen psikolojik danışmanlık hizmetine pandemi sürecinde ilgi arttı. Uzman psikologlar, danışanlarıyla online seanslar gerçekleştirerek; depresyon, dikkat eksikliği, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, panik bozukluk, sosyal fobi, sınav kaygısı ve aile içi şiddet konularında psikoterapi desteği veriyor. Aile Danışma Merkezi'nde ayda ortalama 800 seans düzenleniyor.

Sokak hayvanları unutulmadı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi döneminde sokaklarda yaşayan sevimli dostlarımızı da unutmuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evde kaldığı süreçte sokak hayvanlarının yemek ve su bulmakta zorlanmaması adına her gün 58 noktada mama ve su dağıtımı yapıyor. Can dostların beslenme ve bakımı ile yakından ilgilenen ekipler, mama, suluk ve kedi evlerinin de düzenli olarak temizliklerini gerçekleştiriyor. Meydanlarda ise kuşlara yem dağıtımı yapılıyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Koronavirüs, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi kesintisiz sürüyor - Son Dakika


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