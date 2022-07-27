SAVCILIK ÇARŞAFLI ESKİ HAKİM İÇİN İTİRAZ ETTİ - Son Dakika
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SAVCILIK ÇARŞAFLI ESKİ HAKİM İÇİN İTİRAZ ETTİ

27.07.2022 13:10
SAVCILIK ÇARŞAFLI ESKİ HAKİM İÇİN İTİRAZ ETTİ

GAZİOSMANPAŞA Cumhuriyet Başsavcılığı, çarşaf giyerek takip ettiği iki kişiye havalı tabancayla ateş ederek yaralayan FETÖ'den ihraç edilen hakim M.M.G'nin, adli kontrolle serbest bırakılması kararına itiraz etti.

GAZİOSMANPAŞA Cumhuriyet Başsavcılığı, çarşaf giyerek takip ettiği iki kişiye havalı tabancayla ateş ederek yaralayan FETÖ'den ihraç edilen hakim M.M.G'nin, adli kontrolle serbest bırakılması kararına itiraz etti.

Hürriyet Mahallesi'nde 23 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde M.M.G. isimli şüpheli, eşinin kuzeni Y.B. ve karısı S.B.'yi takip etmeye başladı. Çarşaf giyerek ikiliyi takip eden M.M.G., bir süre sonra önlerini keserek Y.B. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası M.M.G, yanında getirdiği havalı tabancayla ikiliye ateş etti. Şüpheli bu sırada oradan geçen bir sivil polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan M.M.G. 'Kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaralananların basit tıbbi müdahale ile tedavi edildiği öğrenildi.

"EŞİMİ RAHATSIZ EDİYORDU"FETÖ'den ihraç edildiği belirlenen M.M.G.'nin avukatlık yaptığı öğrenildi. M.M.G. ifadesinde Y.B.'nin eşinin kuzeni olduğunu, eşini  rahatsız ettiği için uyarmak istediğini söylediği belirtildi. Gaziosmanpaşa Başsavcılığı, M.M.G.'nin serbest bırakılması kararına bugün itiraz ederek, tutuklanmasını istedi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAVCILIK ÇARŞAFLI ESKİ HAKİM İÇİN İTİRAZ ETTİ - Son Dakika

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