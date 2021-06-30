Gaziosmanpaşa'da 107 aday, zabıta memuru olmak için ter döktü - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, KPSS puanı ile zabıta memuru alımı için başlatılan süreç tamamlandı. Mülakata çağırılan 107 aday, bir biri ile yarıştı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, KPSS puanı ile zabıta memuru alımı için başlatılan süreç tamamlandı. Müracaat eden kişilerden puanı yeterli olanlar, mülakat ve uygulamalı sınav için çağrıldı. Mülakata çağrılan 107 adaya, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilk olarak sözlü mülakat yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde gerçekleşen mülakatın ardından zabıta adayları, spor testine alınarak sıçrama, lastik, ağırlık, takla ve engel gibi uygulamasına alınan adaylar 3 farklı kategoride değerlendirildi. Dün yazılı sınav olan Zabıta memur adayları, fiziki yeterlilik parkurlarını tamamlayarak sınavı geçmek için bugünde ter döktü. Sözlü ve yazılı sınavları başarıyla tamamlayan adayların asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacak.

"Top biraz ağır geldi"

Sınavın güzel geçtiğini anlatan 29 yaşındaki Arzu Aydın, "Heyecandan ziyade biraz nabzı yükseltmek gerekiyor. Nabız yüksek olduğu için heyecan gibi yansıyor. Takıldım ama yine güzel geçtiğini düşünüyorum. 1-2 saniye daha düşük olabilirdi. Bu parkurda 47, 45 görüyordum. Top biraz ağır geldi. O biraz engelledi ama onun dışında bir sıkıntı yok" dedi.

"45 saniyeyi hedefliyordum"

45 saniyeyi hedeflediğini söyleyen Elif Alper, "Biraz heyecan yaptım. Normalde biraz daha kısa sürede bitiriyordum. Tam puanı çok az bir puanla kaçırdım ama iyiydi. 50. 46 saniye de tamamladım. 45 saniyeyi hedefliyordum. Gece de uyuyamadım. Çocuğum var. Oda etkiledi galiba. İyi bir sonuç alıp atanmak istiyorum" ifadelerinde bulundu" diye konuştu. - İSTANBUL