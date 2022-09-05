İstanbul'da dehşet anları! Genç kadın uzun süre balkonda asılı kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da dehşet anları! Genç kadın uzun süre balkonda asılı kaldı

05.09.2022 10:37

Gaziosmanpaşa ilçesinde 12 katlı bir sitenin en üst katında yaşayan kadın dakikalarca balkonda asılı kaldı. Kameralar tarafından anbean kaydedilen olay sırasında kadını kollarından tutan bir kişi büyük çabaları sonucunda içeri çekmeyi başardı. Kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken olayla ilgili inceleme sürüyor.

4 Eylül saat 16:00 sıralarında Yeni Mahalle, Cebeci Caddesi üzerindeki bir sitede yaşanan olayda, 12 katlı bir sitenin en üst katında yaşayan kadın balkona çıkarak aşağıya sarktı. Evin içerisindeki başka biri de kadının balkon kenarında asılı kaldığını görünce hemen ellerinden tutarak içeri çekmeye çalıştı.

Durumu fark eden çevredekiler ise hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayı görenler, kadını içeriye çekmeye çalışan kişiye yardım etmesi için sitenin güvenliğine haber verdi. Güvenlikler, kadının bulunduğu en üst kattaki daireye giderek içeri girdi. Kadın, gelenlerin yardımıyla kollarından tutulup içeri çekildi.

CAN PAZARININ YAŞANDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sarkan kadının tutunmakta güçlük çektiği ve içeriden gelen diğer kişilerin yardımıyla kadının kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı. Kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken olayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul'un göbeğinde can pazarı! Genç kadın dakikalarca balkonda asılı kaldı

"GÜVENLİKLERE KAPIYI AÇANDA ÇOCUKLARMIŞ"

Olay yerinde bulunan Süleyman Güler, "Hemen sitenin güvenliklerine haber verdik. Onlar da birkaç kişi yukarıya çıktılar. Hemen geri çektiler kadını. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi sonrasında. Sağlık ekipleri kadının yanına gitti, ardından kadını hastaneye götürdüler. Burada söylenenlere göre içeride iki tane de çocuk varmış. Güvenliklere kapıyı açanda çocuklarmış zaten" dedi.

İstanbul'un göbeğinde can pazarı! Genç kadın dakikalarca balkonda asılı kaldı

" 'İMDAT' DİYE BAĞIRIYORDU"

Cadde üzerinde esnaf olan Yalçın Şimşek ise, "Dışarda vatandaşların sesini duyunca bizde çıktık. Yukarıya baktığımızda bir kadın kendini sarkıtmıştı 'imdat' diye bağırıyordu. Tek bir adam vardı kadını ve çekmeye gücü yetmiyordu. Buradaki vatandaşlar da koşup yardım etti ve kadını içeri çektiler. Kadını çok zor çektiler içeri" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da dehşet anları! Genç kadın uzun süre balkonda asılı kaldı - Son Dakika

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