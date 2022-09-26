Gaziosmanpaşa 'da dün gece saatlerinde kaçak göçmenler kamyon kasasından inerek sokaklara dağıldı. Bu anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri, çalışma başlattı. Kaçak göçmenlerin sevkinde kullanıldığı tespit edilen 45 ADU 797 plakalı kamyon sahibi G.Ç ve sürücü H.Ç gözaltına alındı. Kamyona el konuldu. Karadeniz Mahallesi'nde göçmenlerin yerleştirildiği tespit edilen 3 adrese baskın yapıldı. Yine Gaziosmanpaşa'daki denetimde durdurulan minibüste kaçak göçmenler yakalandı. Minibüs şoförü de gözaltına alındı. Denetimlerde toplam 143 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları belirtilen 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİOSMANPAŞA'DA 143 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.