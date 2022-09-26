GAZİOSMANPAŞA'DA 143 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA 143 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

26.09.2022 09:04

GAZİOSMANPAŞA'da kamyon kasasından sokağa dağılan kaçak göçmenlerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından düzenlenen operasyonda 143 kaçak göçmen yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA'da kamyon kasasından sokağa dağılan kaçak göçmenlerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından düzenlenen operasyonda 143 kaçak göçmen yakalandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da dün gece saatlerinde kaçak göçmenler kamyon kasasından inerek sokaklara dağıldı. Bu anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri, çalışma başlattı. Kaçak göçmenlerin sevkinde kullanıldığı tespit edilen 45 ADU 797 plakalı kamyon sahibi G.Ç ve sürücü H.Ç gözaltına alındı. Kamyona el konuldu. Karadeniz Mahallesi'nde göçmenlerin yerleştirildiği tespit edilen 3 adrese baskın yapıldı. Yine Gaziosmanpaşa'daki denetimde durdurulan minibüste kaçak göçmenler yakalandı. Minibüs şoförü de gözaltına alındı. Denetimlerde toplam 143 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları belirtilen 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Göçmenlerin sokakta koşmaları


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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA 143 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA 143 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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