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Gaziosmanpaşa'da 14 katlı bina inşaatında yangın

1 saat önce

Gaziosmanpaşa'da 14 katlı bina inşaatında yangınİSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da inşaat halindeki 14 katlı bir binanın çatışında yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da 14 katlı bina inşaatında yangın

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da inşaat halindeki 14 katlı bir binanın çatışında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Ali Galip Bey Caddesi üzerinde inşaat halindeki 14 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın yüksek olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı. Aşağı uzatılan halatla itfaiye hortumu çatı katına çekilerek yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangının çıkış sebebi detaylı incelemenin ardından belirlenecek.

Gaziosmanpaşa'da 14 katlı bina inşaatında yangın

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
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