Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaatta yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaatta yangın

15 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da inşaat halindeki 14 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaatta yangın, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da inşaat halindeki 14 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Ali Galip Bey Caddesi'nde inşaat halindeki 14 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yüksek olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı. Aşağı uzatılan halatla itfaiyenin hortumu çatı katına çekilerek yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.


Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, çıkış sebebi detaylı incelemenin ardından belirlenecek. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kestane toplarken arı soktu, ekipler seferber oldu
Eminönü'nde 4 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu: 2 yaralı Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 12 ölü, 5 yaralı Küçük Leyla'nın davasında 12 tanık ifadelerini değiştirdi! Amca Aydemir tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 13:47:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaatta yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]