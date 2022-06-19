Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi Abdiipekçi Caddesi TOKİ Avrupa Konutları 15. Blok'ta dün sabah saatlerinde bir kişinin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da 15. kattan düşen oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti - Son Dakika

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