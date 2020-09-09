Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki gencin ağır yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki gencin ağır yaralandığı kaza kamerada

Gaziosmanpaşa'da ters yönden geldiği iddia edilen kamyonet şoförü, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki gence çarptı.

Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki gencin ağır yaralandığı kaza kamerada, System.String[]
Gaziosmanpaşa'da ters yönden geldiği iddia edilen kamyonet şoförü, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki gence çarptı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aile ters yönden gelerek çocuklarını yaralayan kamyonet sürücüsünün serbest kalmasına tepki gösterdi.

Olay, 5 Eylül'de gece saat 00.30 sıralarında Çukurçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amcasının dükkanına ziyarete giden Murat Karagök(16)'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada ters yönden geldiği iddia edilen S.A. yönetimindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karagök, ağır yaralandı. Yakınlardaki bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç tedavi altına alındı. Murat Karagök'ü yaralayan kamyonet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan sürücü S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

"ÜÇ GÜNDEN BERİ ÇOCUĞUM YOĞUN BAKIMDA"

Kazayla ilgili konuşan Murat Karagök'ün babası Şenol Karagök, "Amcasının yanında dükkandaydı. Dükkanda tuvalet olmadığı için ihtiyacını karşılamak için karşıda bulunan hastaneye giderken, ters yönden gelen kamyonet çocuğuma çarptı. Hemen karşımızdaki hastaneye kaldırdık. Üç günden beri çocuğum yoğun bakımda. Hayati tehlikesi var, şu anda uyutuluyor. Araç çok süratli geliyor. Karşıdan da tersten geliyor. Süratli şekilde gelip bu olay oluyor. Hiç durmadan kaçıyor. Polisin çalışmasıyla iki gün sonra yakalanıyor. Adalete güveniyoruz" dedi.

"NASIL UYANACAĞINI BİLMİYORUZ "Anne Belgin Karagök, "Oğlum yolun akışına bakıp karşıya geçiyor. Tersten geleceğini bilmiyor. Haklı olarak trafiğin aktığı yöne doğru bakıyor. Çocuğumun hiç bir suçu yok. Yavrumun durumu kötü. Nasıl uyanacağını bilmiyoruz. Kafatası kırık. Beyninde kanama var, ciğerleri ödem yapmış. Ben fidan gibi çocuğumu o yaşa kadar nasıl getirdim.  Ne hallere düştü" diye konuştu.

"ADALET İSTİYORUZ"Murat Karagök'ün ziyarete geldiği dükkan sahibi amca Mustafa Karagök, "Beni ziyarete gelmişti. Biraz durduktan sonra lavaboya gitmek istedi. Bende hastaneye gitmesini söyledim. Dışarıya çıkıp soluna baktı. Karşıya geçeceği sırada tersten gelen araç 80 - 100km hızla çocuğa çarpıp kaçtı. Ne durdu, ne firene bastı kaçıp gitti. Bu günde serbest bırakılmış. Ona tepkimiz var. Adalet istiyoruz. Adalete güveniyoruz. Onun ceza almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIMurat Karagök'ün yolun karşısına geçmek isterken, ters yönden gelen S. A. yönetimindeki kamyonetin çarpma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.  Görüntülerde, dükkandan çıkan Karagök'e, yolun karşısına geçmek isterken ters yönden gelen kamyonet çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle 16 yaşındaki genç yola savruluyor. Çevredeki vatandaşların Murat Karagök'ün yanına koştuğu görülüyor. Ayrıca görüntülerde Karagök'e çarpan kamyonet şoförünün ters yönden olay yerinden hızla uzaklaştığı da görülüyor.


- İstanbul

Gaziosmanpaşa, Kamyonet, Eylül, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki gencin ağır yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüphelinin 8 yıla kadar hapsi isteniyor Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Son Dakika! BM Yemen raporu: Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de muhtemelen savaş suçu işliyor Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 2020'de denizlerdeki en büyük keşif oldu Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor
Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü         
12:56
Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum         
12:53
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler         
12:26
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu         
11:45
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
3 yaşındaki kızını cep telefonu aracılığıyla gören hemşire anne ağlayarak 3 yaşındaki kızını cep telefonu aracılığıyla gören hemşire anne ağlayarak "kurallara uyun" dedi         
07:57
Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti         
07:27
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu         
22:54
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti         
21:10
Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı         
20:29
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti         
19:52
Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı         
19:16
Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 16:12:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki gencin ağır yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei