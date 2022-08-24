İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA AĞIR KOKULAR GELEN BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA AĞIR KOKULAR GELEN BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU

24.08.2022 00:34
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA AĞIR KOKULAR GELEN BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU

GAZİOSMANPAŞA'da 2 katlı binadan gelen ağır kokulardan rahatsız olan çevre sakinleri, polisi arayarak yardım istedi.

GAZİOSMANPAŞA'da 2 katlı binadan gelen ağır kokulardan rahatsız olan çevre sakinleri, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler ise binada erkek cesedi buldu.

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1068 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binadan gelen ağır kokular nedeniyle rahatsız olan çevre sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeri girdiğinde merdiven boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi buldu. Polis ekipleri hemen olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bina içinde bulunan kişinin uzun süre önce öldüğü belirlendi.

POLİS EKİPLERİ BİNADA DETAYLI İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri olayın yaşandığı binada detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından binadan çıkarılan kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, kesin ölüm nedeni ise otopsiden sonra belirlenecek. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

EVDE TEK YAŞIYORDUÖlen kişinin kokuların geldiği binada yaşadığını belirten çevre sakinleri, "Bizim bildiğimiz tek yaşıyordu. Ağabey çok içen bize dehşet saçan birisiydi. Top oynadığımızda bize saldırıp tehdit ediyordu. Bir kere silahla gelmişti. Sonra yeni kiracılar taşındı, onlarla da kavga etti. En son 2 hafta önce gördük, ortalarda yoktu. Bizim çok sesimiz geliyor diye silahla ateş etmişti bize. Haberlere de çıkmıştı" dedi.

YORUMLAR
500
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü Balıkesir'de patlıcan közlenen evde çıkan yangın söndürüldü Balıkesir'de patlıcan közlenen evde çıkan yangın söndürüldü Karaman'da otomobilin baraja düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı Karaman'da otomobilin baraja düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı
Kaynak: DHA

İnceleme, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA AĞIR KOKULAR GELEN BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:23 Esenyurt'ta "çöp atma" kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
23:23 Bakan Soylu'dan, "Oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver" diyen Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:52 Düğünde oynayan fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip çıktı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
22:10 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
21:28 Darbeyle başa gelmişti! Süresi dolan Tayland Başbakanı görevi bırakmayınca protestolar başladı
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
21:03 4 bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 00:34:21. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA AĞIR KOKULAR GELEN BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement