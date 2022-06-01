GAZİOSMANPAŞA'DA 2 TONA YAKIN KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA 2 TONA YAKIN KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

01.06.2022 10:54
GAZİOSMANPAŞA'DA 2 TONA YAKIN KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

GAZİOSMANPAŞA'da 1 ton 900 kilogram kaçak tütünle 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

GAZİOSMANPAŞA'da 1 ton 900 kilogram kaçak tütünle 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa'da R.Ö. isimli bir şüphelinin kaçak tütün ve sigara sattığı ihbarları üzerine polis, çalışma başlattı. Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 30 Mayıs'ta  R.Ö.'nün işyerine baskın düzenledi. Burada yapılan aramada 1 ton 900 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 4 bin 200 paket kaçak sigara ve 'Makaron' olarak bilinen 10 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ö. adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

------------------Ele geçirilen kaçak tütün ve kaçak sigaralardan görüntüler

Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

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