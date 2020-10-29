Gaziosmanpaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, ilçe sakinleri evlerinden de olsa Cumhuriyet'in 97'nci kuruluş yıldönümünü kutlamanın heyecanını yaşadı.

Cumhuriyet'in 97'nci kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de büyük bir sevinçle kutlanıyor. Gaziosmanpaşa'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla karşılandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi bayrama özel çeşitli programlar hazırladı. İlk önce Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi öğrencileri tarafından oluşturulan '29 Ekim Sergisi' Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilere açıldı. Ardından klasik araçlarla ve üzeri açık otobüsle ilçe genelinde kortej yapıldı. Pandemi nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde kutlayanlar korteji selamlamak için balkonlara koştu.

Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan korteje Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katıldı. Ellerinde bayraklarla 7'den 70'e vatandaşların bayramının kutlandığı kortej renkli görüntülere sahne oldu. Kortejin sona ermesi ile birlikte Gaziosmanpaşa Meydanı'nda motosiklet ve akrobasi şovu sahnelendi. Şovdan hemen sonra Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan konserle program sona ererken, bayram sevinci tüm ilçe sakinleri tarafından adına yakışır biçimde yaşandı.

"Pandemi formatında bayramlaşma yaşamayı arzu ettik"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bugün cumhuriyetimizin 97'nci kuruluş yıl dönümü. Millet olarak gururluyuz. Güzel bir atmosferde millet olarak bugün bunu kutluyoruz. Gaziosmanpaşa ilçemizde halkımızla ve sayın kaymakamımızla birlikte pandemi formatında bayramlaşma yaşamayı arzu ettik. Arabalarla beraber evinde bulunup dışarı çıkamayan ya da bayrama katılamayan hemşerilerimizi selamlamak istiyoruz. Onları bayramı yaşatma hissi oluşturmak istiyoruz. Dün Mevlit Kandili olması itibariyle milletimizin üzerinde bir hazzı var. Bugün de sayın kaymakamımızla birlikte mahallelerimizi dolaşarak bir bayram coşkusu yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Yusuf Demirel ise, "Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bugün Cumhuriyet Bayramı. 97'nci yılını kutluyoruz. İnşallah 100'üncü yılında daha güzel bir bayram kutlarız" dedi. - İSTANBUL