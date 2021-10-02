Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yolun karşısındaki restorana geçerken otomobil çarpan 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 00.30'da Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki M.Ş. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan yere düşerek 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 3 yayanın karşı kaldırıma geçmek için orta refüjde beklediği görülüyor. Yayaların yola inmesiyle beraber hızla gelen otomobil, yayalara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yayalar havaya savurularak yere düşüyor.