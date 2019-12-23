Gaziosmanpaşa'da 32 derslikli okulun temeli atıldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da 32 derslikli okulun temeli atıldı

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi kapsamında Gaziosmanpaşa'da 32 derslikli bir okulun temel atma töreni gerçekleşti.

Gaziosmanpaşa'da 32 derslikli okulun temeli atıldı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi kapsamında Gaziosmanpaşa'da 32 derslikli bir okulun temel atma töreni gerçekleşti.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde Karayolları Mahallesi'nde yaptırılacak olan 32 derslikli okul binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile beraberindeki heyet ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplamda 8 bin 500 metrekare alanda inşa edilecek olan okulun 700 metrekare alana sahip spor salonu, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarları, bilgisayar dersliği, kütüphanesi, iş teknik atölyesi ve sosyal etkinlik alanları bulunacak. Mescit, engelli asansörü, revir ve bebek bakım odası gibi fonksiyonları da bünyesinde bulunduracak okulda yeşil alan çalışmaları kapsamında 171 adet ağaç dikimi yapılacak.


"Her kentsel dönüşüm projemizde bir okul bir cami yapmayı planlıyoruz"


Temel atma töreninde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Okul açılışının temel atmasını her şeyden önce ilçemize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Okul her zaman herkese lazım olan bir ihtiyaç bizde ilçemizin okul ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla her kentsel dönüşüm projemizde bir okul bir cami yapmayı planlıyoruz. Bu okulla beraber spor salonları laboratuvarları ve birçok yeni teknolojiyle donatılmış okul hizmetinin yanında bir de cami hizmeti olacak. Bir yandan kentsel dönüşüm projelerini bu mahallede hizmete sunmaya başlarken bir yandan da park, otopark, cami gibi ihtiyaçları da hızla yerine getirme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.


Protokol konuşmalarının ardından dualar eşliğinde 32 derslik okulun temel atma töreni gerçekleşti. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:51 Kaynak: İHA
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