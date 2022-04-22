Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

22.04.2022 22:52

Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameradaİSTANBUL Gaziosmanpaşa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşı karşıya geldi. Yan bakma meselesinden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, çevredeki dükkanlar da zarar gördü. Yaşanan silahlı kavga ve arbede anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavga eden kişilerin dükkanın içine koşması görülüyor. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan bir kişi kanlar içerisinde yere yığılıyor. Yaralı kişi vatandaşlar tarafından taşınarak hastaneye götürülüyor.

Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

YORUMLAR
500
20 kişilik iki kız grubu birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu 20 kişilik iki kız grubu birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu Son dakika haberi! Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada Son dakika haberi! Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada

Gaziosmanpaşa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada - Son Dakika


Son Dakika
22:45 Putin'e yakınlığıyla bilinen iki Rus oligark, aynı gün aile üyelerini öldürüp intihar etti
22:42 Aleyna Tilki yatak odası pozlarını paylaştı!
22:37 Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi
21:48 Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki ara buluculukta özel rolü var
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 23:01:12. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement