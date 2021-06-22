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Gaziosmanpaşa'da 5 bin 734 kursiyer eğitimini tamamlayıp sertifikasını aldı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da 5 bin 734 kursiyer eğitimini tamamlayıp sertifikasını aldı

22.06.2021 18:07

- Gaziosmanpaşa'da 5 bin 734 kursiyer eğitimini tamamlayıp sertifikasını aldı Binlerce kadın aynı anda el işi yaparak eğlendi Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği kurslara katılarak eğitimlerini tamamlayan 5 bin 734 kadın, sertifikalarını aldı.

- Gaziosmanpaşa'da 5 bin 734 kursiyer eğitimini tamamlayıp sertifikasını aldı

Binlerce kadın aynı anda el işi yaparak eğlendi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği kurslara katılarak eğitimlerini tamamlayan 5 bin 734 kadın, sertifikalarını aldı. Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen sertifika programında bir araya gelen binlerce kadın aynı anda el işi yaparak renkli görüntüler oluşturdu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında, pandemiye rağmen kadınları mesleki ve kişisel gelişim kurslarıyla buluşturdu. Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından 13 dalda 100 fraklı branşta açılan kurslar bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi. Kurslarda eğitimini tamamlayan 5 bin 734 kursiyer, sertifikalarını aldı.

Gaziosmanpaşa Millet Bahçesinde düzenlenen törene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, eşi Nezihe Usta, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ve ilçe protokolü katıldı. Programda bir araya gelen binlerce kadın aynı anda el işi yaparak renkli görüntüler oluşurdu. Yıl boyunca uzaktan ve yüz yüze eğitimlere katılan 5 bin 734 kadın, mezuniyet programında hem mezuniyet sertifikalarını aldı hem de hünerlerini sergileyerek stres attı. Törende ney, porselen boyama, ahşap boyama, kasnakta tığ, runner ve çeyiz takımı gibi daha birçok alanda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyere sertifikaları verildi.

"Kurslarımızı ve etkinliklerimizi sahiplensinler biz de onlara hizmet edelim"

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Ailenin güçlü olması için güçlü bir kadına ihtiyacı var. Toplumunda güçlü olması için yine güçlü bir kadına ihtiyaç var. Ülkenin güçlü olması için yine güçlü bir kadına ihtiyaç var. Güçlü kadın çok çalışan kadın anlamına gelmiyor. Çok üreten ve kendini geliştiren güçlü kadındır. Bu kapsamda 1 yıl boyunca kurslarımızda eğitim gören kadınlarımıza bugün sertifikalarını verdik. Bu sadece sertifika anlamına gelmiyor. Kurslarda eğitim gören kendi yeteneklerini geliştiren kadınlarımız ve aynı zamanda ürettikleri ürünleri satış ofislerimize getirip orada satışa sunuyorlar. Bizde onlara aracılık yapıp müşteriyle buluşturuyoruz. Hem istihdam sağlanıyor hem de enerjilerini, yeteneklerini ortaya çıkarmak suretiyle kurslardaki marifetlerini görmüş oluyoruz. Kurslarımızı ve etkinliklerimizi sahiplensinler bizde onlara hizmet edelim" dedi.

"Ev ekonomisine katkı sağlıyorum"

Pandemi sürecinde kurslara katıldığını söyleyen 34 yaşındaki Canan Bilen "Kasnakta tığ ve boncuk işi yaptım. Daha önce bir başlangıcım vardı. Pandemiden dolayı online eğitim oldu. Hiç sıkılmadım bu süreçte çünkü severek yaptım. Daha sonra yüz yüze eğitime geçtik. Güzel ürünler yapıp satıyorum. Ev ekonomisine katkı sağlıyorum. Yaptıklarımız piyasaya çıktıkça daha çok zevk alarak işliyorum. Şu an kaftan işi yapıyorum. Daha önce runner ve çantalar işledim. Daha çok ev tekstili üzerine yaptım. İş olarak da bir gelinlikçi, abiyeci yani bir moda eviyle anlaşabiliyorsunuz. Severek yaptığım için 1 hafta içinde bir ürünü bitiriyorum" dedi.

"Benim 50'inci kursum"

50'inci kursuna katıldığını söyleyen 65 yaşındaki Sevim Gülşen ise "Bizlere bu güzel imkanı sağlayan Başkanımız Hasan Tahsin Usta'ya çok teşekkür ederiz. Makrome çok zevkli bir şey. Anahtarlık, ayna ve runner yapıyorum. Kurstan kursa çok güzel şeyler öğrendim. Yaşım ilerlemesine rağmen yine evime katkıda bulunmaya çalışıyorum. Eşimden dolayı il il geziyoruz. Oralarda yalnızlıktan kendimi kurslara adadım. Gitmediğim bir kurs kalmadı" şeklinde konuştu.

Sanata iğne imza attıklarını ifade eden branş öğretmeni Esin Kırkan ise "Çeşitli örtüler yapıyoruz. Aslında çeyizlik daha çok ama Fransız güpürüne savaş açtık. Çünkü o kadar çok çeyizlerde görüyoruz. Gelinlikler de bile Fransız güpürü yaygınlaştı. Yeni trend dantel annesi ya da sanata iğneyle imza atıyoruz" dedi.

"Belediyemizin kadınlara sağladığı çok iyi bir imkan"

Arkadaşlarının vasıtasıyla kurslara katıldığını anlatan 31 yaşındaki Serra Aysal da "Bu kurs evimin yakınlarındaydı. Arkadaşlarımın vasıtasıyla bu kurstan haberdar oldum. Giderek gördüm ki çok hoşuma gitti. Öğretmenimiz cana yakın ve sabırlı ve bunun sonucunda kursa 2 yıldır devam ediyorum. Hep birlikte güzel işler çıkarıyoruz. Ben biraz daha kafa dağıtmak için gidiyorum. Benim için hobi haline geldi. Bu kurstan kazanç sağlayan arkadaşlarımız da var. Bu yönden de belediyemizin kadınlara sağladığı çok iyi bir imkan" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa'da 5 bin 734 kursiyer eğitimini tamamlayıp sertifikasını aldı
Gaziosmanpaşa'da 5 bin 734 kursiyer eğitimini tamamlayıp sertifikasını aldı
Gaziosmanpaşa'da 5 bin 734 kursiyer eğitimini tamamlayıp sertifikasını aldı
Gaziosmanpaşa'da 5 bin 734 kursiyer eğitimini tamamlayıp sertifikasını aldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gaziosmanpaşa'da 5 bin 734 kursiyer eğitimini tamamlayıp sertifikasını aldı - Son Dakika


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