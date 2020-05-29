GAZİOSMANPAŞA'DA 5 BİN METREKARELİK FUTBOL SAHASINDA CUMA NAMAZI KILINDI - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler kapsamında 16 Mart'tan itibaren ara verilen cuma namazları, 74 gün sonra bugün Gaziosmanpaşa'da 5 bin metrekare alana sahip futbol sahasında yaklaşık 500 kişilik cemaatle kılındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmaya ara verilmişti. İki buçuk aylık aranın ardından bugün cami, mescit ve daha önceden belirlenmiş açık alanlarda cemaatle Cuma namazı kılındı. Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Spor Kulübü Tesisleri'ne ait 5 bin metrekare alana sahip futbol sahasında yaklaşık 500 kişilik cemaat ile Cuma namazı kılındı. Namaz öncesi imam ve görevli polisler, cemaati sosyal mesafe konusunda uyardı. Cuma namazı kılmaya gelenlerin arasında yaklaşık iki metrelik mesafelerin olduğu görüldü. Cemaat, sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldıkları namazın ardından dağıldı.