Gaziosmanpaşa'da 65 yaş üstü vatandaşların çöpleri kapılarından alınıyor - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da 65 yaş üstü vatandaşların çöpleri kapılarından alınıyor

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşların çöplerini günlük olarak kapılarından almak için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyaçlarını gideremeyen yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferber oldu. Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, çağrı merkezi veya whatsapp iletişim hattı üzerinden belediyeye ulaşıyor. Bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşların çöplerini günlük olarak kapılarından alıyor.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçları temin edilmektedir"

Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kütük, "Virüsün ilk ülkemizde görüldüğü günden itibaren hizmetlerimiz 7/24 devam etmektir. Bu hizmetler kapsamında Vefa Grubumuz evlere giderek ihtiyaç sahiplerinin, özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin etmektedir. İlave olarak da evlerindeki çöpleri vatandaşlarımız aşağıya indirmekte zorluk çekiyor. Bu 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıktığında bir hastalık kapma durumu olmaması için böyle bir hizmet veriyoruz" dedi.