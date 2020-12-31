Gaziosmanpaşa'da 796 konut hak sahipleriyle buluştu - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da 796 konut hak sahipleriyle buluştu

31.12.2020 00:58
Gaziosmanpaşa'da 796 konut hak sahipleriyle buluştu, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da noter huzurunda gerçekleştirilen ve yapımı tamamlanan 796 Konutluk Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri kura çekimiyle belirlendi.

Gaziosmanpaşa'da noter huzurunda gerçekleştirilen ve yapımı tamamlanan 796 Konutluk Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri kura çekimiyle belirlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilk daire sahibinin evine çay içmeye gideceği sözünü verdi.

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm konutları hak sahipleriyle buluşmaya devam ediyor. Kura çekiminde yapımı tamamlanan 796 konutluk Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi noter huzurunda gerçekleştirildi. Depreme dayanıklı, sosyal donatı alanı ve otoparkı olan konutlara uzun bir aradan sonra kavuşmanın kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, göz yaşlarına hakim olamadı. İstiklal Marşı'nın ardından ilk kura çekimini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta gerçekleştirdi. Kura çekiminde ilk daire sahibinin evine çay içmeye gideceği sözünü de veren Başkan Usta ardından kura çekimine devam etti.

"Kura çekilirken duygulanmaları, kuşkusuz bizi de duygulandırdı"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Sarıgöl konutları bizim 2013 yılında temeli atılmış olan fakat bazı aksaklıklardan dolayı tamamlanamayan bir projeydi. Bugün kura çekimiyle 796 konutun hak sahipleri buranın dokusuna, kültüne uygun bir şekilde yaşayacaklar. Bu proje güzel, konforlu ve güvenli. Ayrıca yüzme havuzları, spor salonları ve yeşil alanları bulunan bir yaşam alanı oldu. Sarıgöl Mahallemizin en geri kalmış ve ücra bir mahallemizdi. Güvenli bir bina ve mahalle olarak hizmete alınmış olması da ayrıca memnuniyet verici bir durum. Buradaki vatandaşlar bu konutların tamamlanmasını uzun süredir bekliyordu. Kura çekilirken duygulanmaları, kuşkusuz bizi de duygulandırdı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında sayın cumhurbaşkanımızın önemsediği ve startını verdiği projelerden bir tanesiydi. Diğer projelerde hızlı bir şekilde devam edecek. Bu en zor ve meşakkatli bir proje oldu. Bugüne kadar yaklaşık 5 bine yakın konut tamamladık bununla beraber şuan yapımı devam eden 3 bin 383 konut projesi var. Bir kısmı 2021 yılında diğer bir kısmı 2022'nin başında inşallah bitecek" dedi. - İSTANBUL

Kentsel Dönüşüm, Gaziosmanpaşa, Sarıgöl, Noter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da 796 konut hak sahipleriyle buluştu - Son Dakika


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