Gaziosmanpaşa'da 8 bin kursiyer kadın sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da 8 bin kursiyer kadın sertifikalarını aldı

09.06.2022 17:05

Gaziosmanpaşa'da 8 bin kursiyer kadın sertifikalarını aldıİSTANBUL Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği kurslara katılan 8 bin kadın, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Gaziosmanpaşa'da 8 bin kursiyer kadın sertifikalarını aldı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği kurslara katılan 8 bin kadın, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği kurslara katılan 8 bin kadın, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen mezuniyet ve piknik programına Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, eşi Nezihe Usta ve kursiyer kadınlar katıldı. Programda, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından 13 dalda, 189 farklı branşta düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler, sertifikalarını aldı. Kadınlar, sertifika dağıtımının ardından hep birlikte piknik yaparak, eğlenceli vakit geçirdi. Öte yandan kursiyer kadınlar, yaptıkları el işi süslerle Millet Bahçesi'ndeki ağaçları giydirerek süsledi. Giydirilen ağaçlar renkli görüntülere sahne oldu.

"8 bin kadınımıza sertifika verdik"

8 bin kadının sertifika almaya hak kazandığını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "2021-2022 eğitim öğretim yılını pandemi sonrası çok büyük bir katılımla bugün noktalıyoruz. Sertifikayı hak kazanan kursiyerlerimize bugün sertifikalarını taktim ediyoruz. Bugüne kadar Gaziosmanpaşa ilçemizde 69 bin 905 tane kadınımıza sertifika alma desteği verdik. Bugün yine 13 dalda 189 branşta 8 bin kadınımıza sertifika veriyoruz. Kadınlarla yaptığımız çalışmaların hem konseptini genişleterek hem hizmet alanlarını arttırarak her türlü hizmete her türlü faaliyetlere dokunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kadınlarımızın her zaman yanındayım"

Kadınların her zaman yanında olduğunu dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta'nın eşi Nezihe Usta, "Kadınların yanındayım her zaman. Eğitilmelerini mutlu olmalarını istiyorum. Bu uğurda ne proje olursa destekliyorum. Yanlarındayım. Onlar mutlu olunca çocuklar da eşleri de mutlu olur. Rengarenk olmaları ve her kadın elinden bir motif çıkması şunu demek istiyor arkadaşlar her kadın ayrı bir kişilik ayrı bir karakterdir. Her birinin elinden ayrı iş çıkar. Oy yüzden böyle hayatı temsil eden ağaçlarımıza kadınların el becerilerini giydirerek onların her birinin farklı dokunuşlarıyla bir eser hatta birazda eski iplerden sıfır atık projesine katkıda bulundular" ifadelerini kullandı.

"Ağaçlara kendi çapımızda bir hayat vermek amacıyla yaptık"

El işi süslerini ağaçlara hayat vermek amacıyla yaptıklarını söyleyen Kursiyer Şule Akçaoğlu, "Bu ağacı biz keçe kursu olarak bütün arkadaşlar yaptık. Hepimizin birer motifi var. Biraz emeğimiz olsun güzelleştirmek için ağaçlara kendi çapımızda bir hayat vermek şekil vermek amacıyla yaptık" dedi.

Gaziosmanpaşa'da 8 bin kursiyer kadın sertifikalarını aldı
Gaziosmanpaşa'da 8 bin kursiyer kadın sertifikalarını aldı
Gaziosmanpaşa'da 8 bin kursiyer kadın sertifikalarını aldı
Gaziosmanpaşa'da 8 bin kursiyer kadın sertifikalarını aldı

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da 8 bin kursiyer kadın sertifikalarını aldı - Son Dakika

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