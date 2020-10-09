- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı - Son Dakika

- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı

09.10.2020 15:09

Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa'da temel atma törenine katıldı Gaziosmanpaşa'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla Bağlarbaşı Mahallesi 2'nci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı.

Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa'da temel atma törenine katıldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla Bağlarbaşı Mahallesi 2'nci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı. Yatay mimariye göre yapılacak projede 926 konut, 926 araç kapasiteli otopark ve 468 ağaç yer alacak.

Gaziosmanpaşa'da, riskli yapılar yerine depreme dayanıklı, güvenli, yeşil alanları, otoparkları ve sosyal donatıları olan çağdaş yaşam alanları oluşturulmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla Bağlarbaşı Mahallesi 2'nci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı. Yatay mimariye göre yapılacak olan, 926 konut, 926 araç kapasiteli otopark ve 468 ağacın yer alacağı yeşil alanları bünyesinde bulunduracak olan projeyle Gaziosmanpaşalılar yeşilin hakim olduğu modern ve kaliteli bir yaşam alanına kavuşacak. Tören sonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Hasan Turan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile vatandaşlar butona basarak, projenin temelini attı.

"İstanbul Avrupa Yakası'nda adeta bir kentsel dönüşüm ağı örmüş olacağız"

2012'den bugüne, İstanbul'da 72 bin binayı riskli yapı statüsüne aldıklarını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "62 bininin, yani 306 bin konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirdik. Yine İstanbul'da olası bir deprem anında hemen yıkılabilecek yapıların olduğu 65 riskli alanımız var. Bu riskli alanlarda da 36 bin binamız var. İstanbul'da yeni yerleşim alanı olarak kullanılmaya elverişli 39 rezerv alanımız var. Tüm bu alanlarda harıl harıl çalışıyoruz. Gaziosmanpaşa'da yaptığımız bu yeni dönüşüm projelerimiz; Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'daki çalışmalarımızla birleştiğinde, İstanbul Avrupa yakasında adeta bir kentsel dönüşüm ağı örmüş olacağız. Bugün temelini attığımız; Bağlarbaşı ve Sarıgöl'de toplam yatırım değeri 407 milyon lira olan; bin 739 konut ve 32 dükkanımızın inşası için besmeleyi çekiyoruz. Diğer yandan; Yıldıztabya'da 1. etapta 244 konut, 34 dükkan ve 141 araçlık açık otoparkın inşasında da son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Gaziosmanpaşa'da temelini attığımız ve inşaatı devam eden projelerimizle birlikte toplam 4 bin 534 konut yapıyoruz. İstanbul, 1994 yılında, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmasıyla medeniyet yürüyüşüne yeniden 'bismillah' dedi" diye konuştu.

"Bu işi siz yaparsınız anlamına gelen meclis kararını onlara kapak olarak gönderiyorum"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Kazı çalışmaları esnasında hemen yanıbaşımızda bir su kemeri çıkınca, inşaatın sekteye uğradı ve sonucunda yeniden projelendirilip inşaata başlaması süreci başladı. Mahallemiz bir tarihi eser kazandı. Burada yaşayan ve hak sahibi olacak her bir vatandaşımız kira ve bedel ödemeden daire sahibi olacak. Bizim bölgemizde siyaset yapan CHP meclis üyeleri 'Siz bu kentsel dönüşümü beceremiyorsunuz, gelin bu işi İBB'ye verin, görün nasıl kentsel dönüşüm yapacak' diye teklifte bulunuyorlar. Biz de şu ifadeyi kullandık. Biz İBB'yi biliyoruz, bizim projesini yaptığımız ama ne yazık ki iki yıl beklememize rağmen 'biz bu işi beceremiyoruz' diyen İBB'ye, 'bu işi siz yaparsınız' anlamına gelen meclis kararını onlara kapak olarak gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

"TOKİ olarak bir milyon konut hedefine yaklaşmış durumdayız"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Bugüne kadar Türkiye genelinde başlatılan büyük kentsel dönüşüm projeleri ile yaklaşık 160 bin konut inşa edilmiştir. Halen kentsel dönüşüm kapsamında 110 proje yürütülmekte olup, hedefimiz her yıl 30 bin kentsel dönüşüm konutunun inşa edilmesini sağlamak. Diğer yandan sosyal konut kapsamında da TOKİ olarak bir milyon konut hedefine yaklaşmış durumdayız. Üretilen bu sosyal konutlar deprem zarar riskini önemli ölçüde azaltmaya katkı sağlayacak" dedi.

"İstanbul'da dünyanın en büyük deprem riskini azaltma projesi 2006 yılında hayata geçirildi"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul için kentsel dönüşüm artık seçenek değil, acil bir ihtiyaç. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, İstanbul'da dünyanın en büyük deprem riskini azaltma projesi 2006 yılında hayata geçirildi. Valiliğimizin koordinasyonunda İSMEP adını verdiğimiz proje kapsamında, bugüne kadar 1999'dan önce yapılmış, 78 kurum ve kuruluş, 38 Yurt, 115 sağlık ve bin 153 okul binamızı depreme karşı güvenli hale getirdik. İlçemiz yüzölçümünün yüzde 37'sine karşılık gelen 432 hektarlık alanda, kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Valilik olarak biz de ilçemizde; 1999 öncesi yapılmış okul binalarından 12'sini, 9 Milyon 232 bin lira harcayarak güçlendirdik. 16 okulumuzu 128 milyon lira harcamayla yıkarak yeniden yaptık. Yıkılan 43 bin metrekare yerine, 110 bin metrekare inşaat alanını yeniden yaptık" şeklinde konuştu.

- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı

Kentsel Dönüşüm, Gaziosmanpaşa, Murat Kurum, Bağlarbaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı - Son Dakika


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