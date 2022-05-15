GAZİOSMANPAŞA'DA AMCASINI BIÇAKLADI - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA AMCASINI BIÇAKLADI

15.05.2022 09:51

GAZİOSMANPAŞA'DA tartışmaya giren bir kişi, amcasını bıçakladı.

GAZİOSMANPAŞA'DA tartışmaya giren bir kişi, amcasını bıçakladı. Yaralı amca hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi Poligon Caddesi üzerinde geçen Cuma günü saat 17.00 sıralarında yaşandı. Amca ile yeğeni arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kaldırımda herkesin gözü önünde yanındaki bıçağı çıkaran yeğen, amcasını bacağından bıçakladı. Şüpheli hiç bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşırken, amca da peşinden gitmeye çalıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan amcanın, yeğeninden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

'AMCASININ BACAĞINA BİR SEFER BIÇAK SAPLADI"

Cadde üzerinde işletme sahibi olan Ramazan Turan, 'Burada bir arbede oluyor, biraz da tartıştılar. Çocuk ileriye doğru gitti tekrar döndü elinde bıçakla. Amcasının bacağına bir sefer bıçak sapladı. Bir de omzuna doğru bıçağın ters tarafıyla vurdu, sonra kaçtı gitti. Biz de burada esnaf olarak tepki gösterdik. Bıçaklanan kişi 'Benim yeğenimdir, karışmayın' dedi. Kimse bir şey yapmadı, yarım saat sonrada ambulans geldi. Hastaneye kaldırdılar" dedi.

GAZİOSMANPAŞA'DA AMCASINI BIÇAKLADI
GAZİOSMANPAŞA'DA AMCASINI BIÇAKLADI
GAZİOSMANPAŞA'DA AMCASINI BIÇAKLADI
GAZİOSMANPAŞA'DA AMCASINI BIÇAKLADI
GAZİOSMANPAŞA'DA AMCASINI BIÇAKLADI
GAZİOSMANPAŞA'DA AMCASINI BIÇAKLADI

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Kaynak: DHA

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