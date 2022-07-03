Gaziosmanpaşa'da araçlarla gelip husumetlilerine kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da araçlarla gelip husumetlilerine kurşun yağdırdılar

03.07.2022 08:30
Gaziosmanpaşa'da araçlarla gelip husumetlilerine kurşun yağdırdılar

Gaziosmanpaşa'da 2 otomobil 1 motosikletle gelen şüpheliler otomatik silahlarla bina önünde oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı.

Gaziosmanpaşa'da 2 otomobil 1 motosikletle gelen şüpheliler otomatik silahlarla bina önünde oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Kurşunlar park halindeki 2 lüks otomobile isabet ederken, hedefte olan 3 şüphelinin kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 02.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 otomobil 1 motosikletle gelen şüpheliler bina önünde oturan husumetlilerine otomatik silahlarla kurşunlamaya başladı. Kursunlar park halindeki otomobillere isabet etti. Kurşunların hedefi olan 3 kişi güçlükle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridi ile kapattı. Şüphelilerden bir tanesinin olay yerinden kaçarken düşürdüğü silaha polis ekipleri el koydu. Bir süre olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

2 lüks otomobil kullanılamaz hale geldi

Otomatik silahlarla husumetlilerini kurşunlayan şüphelilerin mermileri park halindeki otobüslere isabet etti. 34 FM 9681 plakalı lüks otomobil ise kullanılamaz hale gelirken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da araçlarla gelip husumetlilerine kurşun yağdırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da araçlarla gelip husumetlilerine kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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