GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ

7 saat önce

İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ, System.String[]

Murat SOLAK - İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Gaziosmanpaşa Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araçların üzerine devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı


Gaziosmanpaşa, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:54 Kaynak: DHA
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