GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika

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GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ
7 saat önce
İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:54 Kaynak: DHA
Murat SOLAK - İstanbul DHA
Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Gaziosmanpaşa Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araçların üzerine devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza anı
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