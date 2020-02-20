Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine böyle devrildi - Son Dakika

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Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine böyle devrildi
7 saat önce
GAZİOSMANPAŞA'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
GAZİOSMANPAŞA'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araçların üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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