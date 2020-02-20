GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ

6 saat önce

İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da İBB'ye ait asfalt yüklü kamyon park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ, System.String[]

Murat SOLAK - İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa'da İBB'ye ait asfalt yüklü kamyon park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi, Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait 34 AS 1821 plakalı asfalt yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle geriye doğru kaymaya başladı. Bir süre yokuş aşağı kayan kamyon, yol kenarında park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken,  otomobiller kullanılamaz hale geldi.  Ekipler, devrilen kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde geriye doğru kayan kamyon, park halindeki iki otomobilin üzerine düşüyor. Kamyonun kaydığını fark eden bir otomobil sürücüsünün, geriye doğru çıkarak kamyondan kaçtığı görülüyor.

"BAYIR ÇOK TEHLİKELİ NORMAL ARAÇLAR DA DEVAMLI KAYIYOR"

Kazayı gören Hayri İşleyen "Kamyon kaydı. Bu bayır çok tehlikeli. Normal araçlar da devamlı kayıyor. Kamyon kayınca park halindeki iki aracın üzerine düştü. Yolda çalışanlar vardı. Onlar itfaiyeyi aradı. Yukarıdan aşağı inerken gördüm. Kazayı görünce korktum." dedi.

Görüntü Dökümü

(Güvenlik Kamerası)

-Kamyonun kayması

-Park halindeki otomobillerin üzerine düşmesi

-Kamyonu fark eden başka bir otomobil sürücüsünün kamyondan kaçması

(AKTÜEL)

-Kamyondan görüntü

-Otomobillerden görüntü

-Belediye ekiplerinin çalışması

- İtfaiye ekipleri

-Genel ve detaylar


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:32 Kaynak: DHA
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