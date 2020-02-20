GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (1) - Son Dakika

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GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (1)
7 saat önce
İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:20 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.
Kaza Gaziosmanpaşa Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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