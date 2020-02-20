Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi (1) - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi (1)

7 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.

Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi (1), System.String[]

İstanbul DHA- GAZİOSMANPAŞA'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.

Kaza Gaziosmanpaşa Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.


Gaziosmanpaşa, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
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