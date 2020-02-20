Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi (1) - Son Dakika

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Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi (1)
7 saat önce
GAZİOSMANPAŞA'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
İstanbul DHA- GAZİOSMANPAŞA'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.
Kaza Gaziosmanpaşa Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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