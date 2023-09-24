Gaziosmanpaşa'da AVM'de Genç Feci Şekilde Dövüldü - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da AVM'de Genç Feci Şekilde Dövüldü

Son Güncelleme: 24.09.2023 11:06

Gaziosmanpaşa'da bir AVM'de yürüyen genç, 'Neden yan baktın' diyen 2 şahıs tarafından feci şekilde dövüldü. Yaşananlar kameralara yansırken, yerde hareketsiz kalan gencin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan ise adli kontrolle serbest kaldı.

Gaziosmanpaşa'da bir AVM'de yürüyen genç "Neden yan baktın" diyen 2 şahıs tarafından feci şekilde dövüldü. Yaşananlar kameralara yansırken, yerde hareketsiz kalan gencin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan ise adli kontrolle serbest kaldı.

YAN BAKMA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, 24 Ağustos Perşembe günü saat 14.15 sıralarına Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içeride yürüyen Murat Ö. ile Barış K. arasında yan bakma yüzünden tartışma çıktı.

YAŞANANLAR KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

Tartışmanın büyümesi ile Barış K., Murat Ö.'ye saldırdı. Tekme ve yumruklarla feci şekilde dövülen Murat Ö. yere yığılırken, Barış K. kaçtı. Olayın ardından yerde hareketsiz kalan Murat Ö. için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Murat Ö., bilinci kapalı şekilde hayati tehlikesi olarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Barış K. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Barış K., "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da AVM'de Genç Feci Şekilde Dövüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da AVM'de Genç Feci Şekilde Dövüldü - Son Dakika
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