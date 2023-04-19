Bayram nedeniyle 3. kattaki evinde temizlik yapan kadın, camdan düşerek yaşamını yitirdi

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Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın 3. katında oturan 48 yaşındaki Aysel Gümüşcü, evinde bayram temizliği yapıyordu. Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden Gümüşçü beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gümüşçü hastaneye kaldırıldı. Gümüşçü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARI TABUTUN BAŞINDAN AYRILMAK İSTEMEDİ

Aysel Gümüşcü, Paşa Çayırı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çocukları tabutun başından ayrılmak istemedi.

"BİR ANLIK DENGESİNİ KAYBETTİ"

Aysel Gümüşcü'nün yakını Halim Gümüşcü ise, "Bayram temizliği yapmak için balkona çıkıp balkon camını temizlerken bir an dalgınlık dengesini kaybedip, yere düşme sonucu vefat ediyor. " diye konuştu.