GAZİOSMANPAŞA'DA BEBEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ANNE VE BABA SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA BEBEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ANNE VE BABA SERBEST BIRAKILDI
Gaziosmanpaşa'da 3 aylık bebek Hatice Çark'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ile babası sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Gaziosmanpaşa'da 3 aylık bebek Hatice Çark'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ile babası sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne sevk edilen E. Çark ve A. Çark savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade veren şüpheli anne ve babanın serbest bırakıldığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU
Olay, dün sabah saatlerinde Şehit Cengiz Topel caddesinde meydana gelmişti. 4 katlı binanın en üst katında yaşayan E. Çark ve A. Çark çifti 3 aylık bebekleri Hatice Çark'ı yatağında hareketsiz halde bulunca durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri yaptıkları ilk incelemede, 3 aylık bebek Hatice Çark'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, Hatice Çark'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu iddia edilmişti.
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