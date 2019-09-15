Gaziosmanpaşa'da bin 300 çocuk sünnet oldu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da düzenlenen sünnet şöleninde, belediye tarafından sünnet ettirilen bin 300 çocuk gönüllerince eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu sünnet şöleninde bin 300 çocuk sünnet oldu. Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen sünnet şölenine aileleriyle birlikte katılan minikler, kendileri için hazırlanan özel programda gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Her türlü ihtiyacı belediye tarafından karşılanan çocuklar, gösteriler ve eğlenceli yarışmalarla unutamayacakları bir gün geçirdi. Gaziosmanpaşalı minikler böyle bir şölenle sünnet oldukları için mutlu oldukları belirtiler. Sünnet olan çocuklar sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra uzman hekimler tarafından hijyenik koşullarda sünnet edildi.

"Yaklaşık bin 300'ün üzerinde çocuğumuzu bu yıl sünnet etkinliğiyle buluşturduk"

Gelenekselleştirdikleri toplu sünnet şölenini bu yıl da vatandaşlarla birlikte kutladıklarını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bugün burada yavrularımızın hayata adım atmalarının mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Öncelikle sünnet olan bütün yavrularımıza hayırlı olsun. Gelecekleri bahtları açık olsun. Ailesine, vatanına, ülkesine hayırlı evlat, hayırlı nesiller olarak yetişsinler. Yaklaşık bin 300'ün üzerinde çocuğumuzu bu yıl sünnet etkinliğiyle buluşturduk. Gelenek haline gelen bu sünnet şölenlerimizi sizlerle birlikte her yıl kutlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Amacımız Gaziosmanpaşa'yı en çok tercih edilen kent haline dönüştürmek"

31 Mart seçimlerinde kendisini yeniden belediye başkanı seçtikleri için Gaziosmanpaşa halkına teşekkür eden Başkan Usta, Gaziosmanpaşa'nın hak ettiği yerlere gelmesi için çalışacaklarını bildirdi. Başkan Usta, "Bizim bu dönem AK Parti belediyeciliği olarak hedefimiz gönüllerin huzur bulması açısından gönül belediyeciliğini yaygınlaştırmak, şehrimizi geliştirmek, güzelleştirmek ve kentsel dönüşümle birlikte Gaziosmanpaşa'yı İstanbul'un önümüzdeki süreçlerde en çok tercih edilen yaşanabilir bir kent haline dönüştürmek" şeklinde konuştu.

"Hiçbir ayrımcılık yapmadan herkese aynı şekilde destek oluyor"

Oğlunu toplu sünnet şöleninde sünnet ettiren Yonca Sevimliot, "Oğlum sünnet oldu, çok mutluyum. İlk oğlum olduğu için çok üzüldüm ama sonra iyi oldu birazcık akıllandı. Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta'ya çok teşekkür ederiz. Her türlü bize destek oluyor. Her türlü yardımda bulunuyor. Hiçbir ayrımcılık yapmıyor. Herkese aynı şekilde destek oluyor. Allah razı olsun" dedi.