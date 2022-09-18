GAZİOSMANPAŞA'DA BİN 612 ÇOCUĞA TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ YAPILDI - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA BİN 612 ÇOCUĞA TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ YAPILDI

18.09.2022 09:22

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede yaşayan bin 612 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede yaşayan bin 612 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi. Bu özel günü aileleriyle beraber kutlayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 'Geleneksel Sünnet Şöleni' kapsamında bin 612 çocuk sünnet oldu. İlçede bulunan 5 hastanede, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uzman hekimler tarafından sünnet ettirilen çocuklar için belediye bahçesinde sünnet şöleni organize edildi. Programa İlçe Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.

Birbirinden renkli etkinliklerde eğlenen çocuklar, uçurtma ve satrançta düzenlenen yarışmalarda mücadele etti. Etkinliğin sonunda Belediye Başkanı Usta, sünnet çocukları ve aileleri ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından çocuklara fotoğrafları ile birlikte yapboz hediye edildi.

'ÇOCUKLAR İÇİN HER ŞEYE DEĞER'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 'Burayı bu kadar güzel bir şekilde doldurduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Çocuklar için her şeye değer çünkü geleceğimiz onlarda saklı, güzelliğimizi, mutluluğumuzu, huzurumuzu onlarda buluyoruz. Bugün 1612 tane çocuğumuzu sünnet ettirdik. 5 ayrı hastanede bu çalışmayı tamamladık. Özellikle sünnet olan tüm çocuklarımıza, erkekliğe attıkları ilk adımlarında hayat boyu mutluluk ve başarı diliyorum' dedi.

'GÜZEL BİR HASTANEDE SÜNNET ETTİRİP GAYET GÜZEL İLGİLENDİLER'

4 yaşındaki oğlu Eymen Bulut Gümüş'ü sünnet ettiren Yeter Gümüş, 'Çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Bunu düzenleyenlere de teşekkürlerimi iletiyorum. Şölen de muhteşem, çocuklarımla çok eğleniyoruz' şeklinde konuştu.

Enes Miran (6) ve İbrahim (8) adlı çocuklarının sünnetini bu organizasyonla yaptıran Ayşe Sönmez de 'Bizi düşündükleri için teşekkür ediyorum. Özel hastanede yaptıramazdım. Tüm ailelere tavsiye ederim, çok memnunum. Güzel bir hastanede sünnet ettirip gayet güzel ilgilendiler' dedi.

Oğulları Muhammed Bilen (6) ile Umutcan Bilen (10)?i sünnet ettiren Vedat Bilen de 'Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu toplu tören çok güzel oldu. Bütün ailelere tavsiye ederim' ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA BİN 612 ÇOCUĞA TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ YAPILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA BİN 612 ÇOCUĞA TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ YAPILDI - Son Dakika
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