Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Gaziosmanpaşa'da Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

18 dakika önce

GAZİOSMANPAŞA'da 5 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Gaziosmanpaşa'da Binanın Çatısı Alev Alev Yandı, System.String[]
GAZİOSMANPAŞA'da 5 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Çetinkaya Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıda bir anda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerin haber verdi. Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın nedeniyle mahallesi sokağa döküldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıya çıkarak yangını söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:22 Kaynak: DHA

Sarıgöl, İtfaiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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