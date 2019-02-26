Gaziosmanpaşa'da Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
18 dakika önce
GAZİOSMANPAŞA'da 5 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.
GAZİOSMANPAŞA'da 5 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Sarıgöl
Mahallesi Çetinkaya
Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıda bir anda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerin haber verdi. Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın nedeniyle mahallesi sokağa döküldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, çatıya çıkarak yangını söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:22 Kaynak: DHA
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