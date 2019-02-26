Gaziosmanpaşa'da Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
1 saat önce
İstanbul -(Havadan Görüntülerle)GAZİOSMANPAŞA'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI(Aktüel görünü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
-(Havadan Görüntülerle)GAZİOSMANPAŞA'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (Aktüel
görünü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:39 Kaynak: DHA
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