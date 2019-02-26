Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Gaziosmanpaşa'da Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

1 saat önce

İstanbul -(Havadan Görüntülerle)GAZİOSMANPAŞA'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI(Aktüel görünü)(Tür: İstanbul)

İstanbul -(Havadan Görüntülerle)GAZİOSMANPAŞA'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (Aktüel görünü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:39 Kaynak: DHA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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