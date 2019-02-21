Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Bir Bina Tahliye Edildi

Gaziosmanpaşa'da Bir Bina Tahliye Edildi

6 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da bir binada çatlaklar oluşması üzerine bina belediye yetkililerince boşaltıldı.

Gaziosmanpaşa'da Bir Bina Tahliye Edildi, System.String[]
Gaziosmanpaşa'da bir binada çatlaklar oluşması üzerine bina belediye yetkililerince boşaltıldı.


Karadeniz Mahallesi 1175. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada çatlaklar oluştu.

Durumu fark eden apartman sakinleri, belediye yetkililerine haber verdi. Binayı inceleyen zabıta ekipleri, tahliye ettiği binanın giriş kapısını mühürledi.

Daha önce demir çubuklarla desteklendiği görülen binanın 30 yıl önce yapıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:21 Kaynak: AA

Karadeniz, Gaziosmanpaşa, Güncel
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