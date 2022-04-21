Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi (2) - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi (2)

21.04.2022 09:46

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi (2)
Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi (2)
Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi (2)
Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi (2)

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Gaziosmanpaşa, Hürriyet, İstanbul, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi (2) - Son Dakika
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