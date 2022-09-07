GAZİOSMANPAŞA'DA ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA

07.09.2022 15:36
GAZİOSMANPAŞA'DA ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'da bir hırsız, elektrik direğine tırmanarak girdiği evden yaklaşık 20 bin TL'lik eşya çaldı.

Emrecan URAN/ İSTANBUL DHA- GAZİOSMANPAŞA'da bir hırsız, elektrik direğine tırmanarak girdiği evden yaklaşık 20 bin TL'lik eşya çaldı. Apartmanın birinci katındaki dairenin balkonundan içeri giren hırsız, 20 dakika sonra yine direkten inip koşarak uzaklaştı.

Mevlana Mahallesi 909. Sokak'ta 5 Eylül sabah 05.00 sıralarında, apartmanın önündeki elektrik direğine tırmanarak birinci kattaki daireye giren hırsız, yaklaşık 20 bin TL değerinde eşya çaldı. Evde 20 dakika kalan hırsız, yine elektrik direğinden tutunarak aşağı inip, koşarak kaçtı. Hırsızın elektrik direğini kullanarak eve tırmanması ve aşağı inişi sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Ev sahipleri hırsızlıkla ilgili polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Sokaktaki elektrik direklerinin apartmanlara çok yakın olmasından yakınan mahalle sakini Gülsen Çekici, "Elektrik direklerinin evlere bu kadar yakın olmasından rahatsızız. Bizim evimize de girebilir. Direklerin evlerden uzakta olması gerekiyor. Mahallede hırsızlık olayları daha önce de oldu, kapı önlerinden ayakkabılarımız çalındı" diye konuştu.

Görüntü dökümü-----------------------(Güvenlik Kamerası)-Hırsızın direkten tırmanarak eve girmesi-Direkten tutunarak aşağı inişi ve kaçışı (Aktüel)-Sokaktan detay görüntüler

-Mahalle sakini ile röportaj


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

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