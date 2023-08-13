Gaziosmanpaşa'da Bir Kadının Evinden 5 Ton Çöp Çıktı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Bir Kadının Evinden 5 Ton Çöp Çıktı

Son Güncelleme: 13.08.2023 17:12

Gaziosmanpaşa'da akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kadının evinden belediye ekipleri tarafından yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı. Mahalle sakinleri, kadının sürekli çöp topladığını ve akli olarak rahatsız olduğunu belirtti.

Gaziosmanpaşa'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kadının evinden 5 ton çöp çıkarıldı.

Gaziosmanpaşa'da Bir Kadının Evinden 5 Ton Çöp Çıktı

5 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese gelen belediye ekipleri, evin içerisinde tonlarca çöp buldu. Ekiplerce temizlenen evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

Gaziosmanpaşa'da Bir Kadının Evinden 5 Ton Çöp Çıktı

"SÜREKLİ ÇÖP TOPLUYORDU"

Mahalle sakinlerinden Recai Kaplan, "Aşırı çöp yığıyordu. Küçükköy'de de görüyordum sürekli çöp topluyordu. Kendisini tanıyorum. Akli olarak rahatsız biraz" dedi.

Gaziosmanpaşa'da Bir Kadının Evinden 5 Ton Çöp Çıktı
Gaziosmanpaşa'da Bir Kadının Evinden 5 Ton Çöp Çıktı
Gaziosmanpaşa'da Bir Kadının Evinden 5 Ton Çöp Çıktı
Kaynak: DHA
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Gaziosmanpaşa, Ömer, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gaziosmanpaşa'da Bir Kadının Evinden 5 Ton Çöp Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Bir Kadının Evinden 5 Ton Çöp Çıktı - Son Dakika
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